Attacco Israele | incursioni Hamas | scontri e ostaggi – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) –sottooggi nel “giorno della rivoluzione”, come ha annunciato Mohammad Deif, comandante militare di. Pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza edi commando armati nel sud del paese. Idiffusi sui social documentanoarmati nelle strade, tra le case, con i civili asserragliati nelle proprie abitazioni. In particolare, i media israeliani riferiscono che militanti palestinesi si sono infiltrati in alcune città nel sud di, prendendo ino alcune persone. Una fonte di polizia citata da Haaretz rende noto che civili sono stati presi ino nella città di Ofakim. Immagini dai social media mostrano un incendio vicino a diversi edifici ad Ashkelon, nel sud di ...