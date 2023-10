Attacco Israele | cos’è Hamas e quali sono gli obiettivi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Considerato un'organizzazione terroristica da diversi Paesi tra cui Ue e Usa L’è rivendicato da, che ha condotto una serie di azioni nel territorio israeliano con incursioni parallele al lancio di razzi da Gaza, come documentato dalle news di oggi. “Il giorno della grande rivoluzione”, ha detto Mohammad Deif, comandante militare di, annunciando il via all’operazione.? Chi è al vertice?glidell’? Il Movimento islamico di resistenza che oggi ha attaccato, è un’organizzazione politica e paramilitare di ispirazione religiosa fondata nel 1987 come braccio armato dei Fratelli Musulmani per combattere lo Stato di ...