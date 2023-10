Attacco Hamas | Moni Ovadia | “Frutto della politica cieca di Israele”

(Di sabato 7 ottobre 2023) "E' la conseguenza di unadi totale cecità, di occupazione e colonizzazione" “lascia marcire le cose, fingendo che il problema palestinese non esiste, per cancellare la stessa idea che i palestinesi esistano; e la comunità internazionale è complice: questi sono i risultati”., intellettuale ebreo, intervistato dalla AdnKronos, dopo la premessa che “la morte anche di una sola persona, sia essa israeliana o palestinese, è sempre una tragedia e va condannata con tutte le forze”, punta il dito contro ladel governo israeliano e del premier Netanyahu, dopo l’missilistico die la risposta annunciata da Tel Aviv. “Questa è la conseguenza di unadi totale cecità, di occupazione e colonizzazione – ...

(Adnkronos) – "Israele lascia marcire le cose, fingendo che il problema palestinese non esiste, per cancellare la stessa idea che i palestinesi ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Un'operazione pianificata con cura, condotta via aria e via terra , che coglie di sorpresa Israele nelle prime ore ...

È quanto si legge in un comunicato stampa dell'Ambasciata di Israele presso la Santa Sede, pervenuto al Sir, che commenta l'diad Israele.Sarebbero decine, tra civili e militari , gli israeliani portati via con la forza dai miliziani dinell'di sabato . Tra questi una soldatessa che viene ripresa mentre è trascinata da alcuni uomini, che le tirano il collo della maglia per costringerla a salire in auto. Le mani legate ...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Israele taglia energia elettrica a Gaza - Israele taglia energia elettrica a Gaza RaiNews

Israele, attacco di Hamas con la Tempesta al-Aqsa. Almeno 150 morti, 1000 feriti e 50 ostaggi. Israele risponde con l ... la Repubblica

Sono centinaia gli italiani in Israele: al momento non si segnalano criticità per turisti e pellegrini partiti dal nostro Paese. Quando faranno ritorno a casa ...dopo l’attacco missilistico di Hamas e la risposta annunciata da Tel Aviv. “Questa è la conseguenza di una politica di totale cecità, di occupazione e colonizzazione – sottolinea Ovadia – La Striscia ...