Attacco di Hamas in Israele | Tajani | «Contattati tutti gli italiani | venti sono a Gaza»

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) Glipresenti in, inclusi quelli nei Territori palestinesi e nella Striscia distatiin seguito all’aggressione di questa mattina. E’ la rassicurazione arrivata questa mattina dal ministro degli Esteri, Antonio: «gliinstati», ha detto a margine di un convegno. In particolare, «circa 18 mila – ha aggiunto – quelli che vivono in, qualcuno ha anche il doppio passaporto. E250 quelli chetemporeanamente ine ciunana di ...