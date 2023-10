Attacco di Hamas a Israele | «Almeno 70 morti e 500 feriti» Netanyahu | «Siamo in guerra» Abu Mazen | «Avete distrutto il processo di pace» – Il video

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il sangue trona a scorrere trae Palestina. I servizi di emergenza affermano che il bilancio delle vittime israeliane di una sorpresa da parte del gruppo militante palestineseè salito a 70. Il servizio medico di emergenza Magen David Adom afferma che «posaggiornare il bilancio a 70e centinaia digravi, moderati e leggeri». A Gaza invece isono 161 ed i931. In queste cifre – fanno notare fonti del ministero della Salute di Gaza – sono inclusi anche i membri dei ‘commando’ dipenetrati in, uccisi in combattimenti con l’esercito israeliano. Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid si è offerto di formare un governo congiunto di emergenza. Lo ...

A quanto si apprende, questa sera Palazzo Chigi sarà illuminata con i colori della bandiera israeliana, in segno di solidarietà dopo l'sferrato daUn salto di qualità dell'organizzazione radicale sunnita che ha pubblicato decine di video sui canali Telegram. Nelle ore dell'filmate tutte le immagini più crude. Giovani militari israeliani trucidati e portati sui pick up come simbolo di trionfo. Famiglie di coloni trascinate via dalle loro case. In questo video la ...

L'ex presidente americano Donald Trump condanna l'attacco di Hamas a Israele come "una vergogna", ma ne approfitta per attaccare il suo successore Joe Biden. "Purtroppo, i soldi dei… Leggi ...Sabato mattina terroristi palestinesi dalla striscia di Gaza hanno lanciato massicci attacchi di razzi contro il centro e il sud di Israele, combinati con un assalto di decine di terroristi armati inf ...