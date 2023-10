Attacco di Hamas a Israele | «Almeno 22 morti e 500 feriti» Netanyahu | «Siamo in guerra» – Il video

(Di sabato 7 ottobre 2023) Per ora inil numero delle vittime dei razzi, accertate, è pari a 22. Tra loro, una donna a Gederot, il presidente del Consiglio regionale di uno dei due settori delle comunità israeliane vicino alla Striscia e quattro beduini del Negev. I, invece, sarebbero545. I dati arrivano dal ministro della Salute israeliano, citato dalla Bbc. Ma il bilancio sembra destinato ad aumentare. Le sirene di allarme hanno cominciato a suonare nella zona centrale e nel sud difino a Gaza oggi, 7 ottobre 2023. Dalla prima mattina la popolazione vede nutriti lanci di razzi verso, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. L’– riferiscono fonti locali – è iniziato nella prima mattina mentre i bambini si stavano andando a ...

Sono almeno 22 i morti e 545 gli israeliani feriti finora in seguito agli attacchi missilistici su Israele da parte di Hamas . “Le squadre di Magen ...

Dalla pi oggi a di razzi al messaggio di Netanyahu: "Siamo in guerra" Israele sotto attacco . La pi oggi a di razzi, circa 5000, da Gaza su Israele apre ...

Gli italiani presenti in Israele , inclusi quelli nei Territori palestinesi e nella Striscia di Gaza, sono stati tutti contattati in seguito ...

Tutto è iniziato all'alba di stamattina, sabato 7 ottobre, quandoha lanciato un pesantedalla Striscia di Gaza contro Israele. Con il lancio di almeno cinquemila razzi è stato ...Ore 10.50 - Netanyahu: 'Siamo in guerra' Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dell'die ha detto: 'Cittadini di Israele, siamo in guerra e non è solo un'operazione,...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina - Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina RaiNews

Hamas lancia attacco contro Israele, almeno 22 persone uccise 300 feriti. Netanyahu: siamo in guerra Il Sole 24 ORE

Governata dall’organizzazione terroristica islamista, l’Onu la considera territorio palestinese occupato da Israele controlla l’ingresso di persone e merci. Il contesto in cui è nato l’attacco del 7 o ...In un filmato diffuso da Hamas, si vede un drone guidato dai terroristi palestinesi sganciare un ordigno su un carro armato israeliano Merkava Mk4.