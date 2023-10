Attacco contro Israele | la Farnesina | Tutti i 250 italiani nella zona sono stati contattati Una ventina sono nella striscia di Gaza

(Di sabato 7 ottobre 2023) «T utti gliin». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani , parlando con i giornalisti nello stabilimento Mermec (ex Ferrosud) di Matera. «circa 18 mila - ha aggiunto - quelli che vivono in, qualcuno ha anche il doppio passaporto. E250 quelli chetemporeanamente ine ciunadi...

L’organizzazione terroristica islamista palestinese Hamas ha lanciato il più grande attacco contro Israele degli ultimi anni, in un’offensiva a ...

Durissima risposta dello Stato ebraico dopo l’ attacco con migliaia di razzi da parte di Hamas . Il premier Netanyahu : siamo in guerra

Attacco contro Israele. Missili da Gaza e irruzioni militari. Morti e feriti - A Ramallah riunione Anp - A Ramallah riunione Anp RaiNews

Israele in assetto di guerra contro Hamas: «35 ostaggi israeliani vicino Gaza» Il Sole 24 ORE

“Il governo italiano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro ...Roma, 7 ott. (askanews) – Gli italiani presenti in Israele e nella Striscia di Gaza “sono seguiti con la massima attenzione, perchè questa è la priorità del governo che condanna l’attacco indiscrimina ...