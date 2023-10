Attacco a Israele | ore di terrore a Ramallah | “Sentiamo razzi | gruppi armati Hamas in strada”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Francesca Forte, cooperante italiana della Ong Cospe: "Aeroporto e checkpoint chiusi, si teme il peggio" “Da casa, ne stanno lanciando di continuo, anche a Gerusalemme; è una situazione inverosimile, ci sonodidentro. Sono in contatto con amici a Gaza e sono tutti sotto shock, nessuno si aspettava una cosa del genere”. E’ quanto riferisce all’Adnkronos Francesca Forte, cooperante della ong Cospe, che in questo momento si trova a. “Io sto bene ma non ci si può muovere, l’aeroporto è chiuso, così come tutti i checkpoint – prosegue – E’ un continuo di chiamate al telefono fra amici e colleghi per capire come evolverà la situazione ma si teme il peggio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.