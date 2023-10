Attacco a Israele | la condanna è quasi unanime | Conte glissa | l’estrema sinistra giustifica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente israeliano, Isaac Herzog, esprimendo la “profonda costernazione” e la “solidarietà dell’Italia” per l’scagliato da Hamas. Il Capo dello Stato ha dato voce e fatto sintesi di sentimenti che percorrono la politica italiana, dal governo alle forze di opposizione, che hanno messo anche d’accordo i sindacati, compresa la Cgil. Laesplicita di quella che di fatto è una “guerra” contro, come ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu, è stata amplissima, ma non: Giuseppe, infatti, si è limitato a dirsi “preoccupatissimo” e laradicale di Potere al Popolo ha sposato una tesi ben più chezionista. Il messaggio di Mattarella a ...