Attacco a Israele | Iran esulta | “Congratulazioni”

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'si complimenta con Hamas per l'sferrato oggi 7 ottobre 2023 contro. "Ci congratuliamo con i combattenti palestinesi", ha dichiarato il consigliere per gli Affari militari della Guida Suprema dell'Ali Khamenei, il maggiore generale Yahya Rahim Safavi, commentando il massiccioscatenato da Hamas contro. "Staremo al fianco dei combattenti palestinesi fino alla liberazione della Palestina e di Gerusalemme", ha aggiunto Safavi citato dall'agenziaiana Isna.

Tutto è iniziato all'alba di stamattina, sabato 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un pesantedalla Striscia di Gaza contro. Con il lancio di almeno cinquemila razzi è stato ...Ore 10.00 - Il capo della polizia israeliana: 'Siamo sotto massiccioè 'sotto unmassiccio dalla Striscia di Gaza' e si trova 'in stato di guerra': lo ha dichiarato in un ...

Roma, 7 ott. (askanews) – Gli italiani presenti in Israele e nella Striscia di Gaza "sono seguiti con la massima attenzione, perchè questa è la priorità del governo che condanna l'attacco indiscrimina ..."L'Ucraina condanna con forza gli attacchi terroristici in corso contro Israele, compresi gli attacchi con razzi contro la popolazione civile a Gerusalemme e Tel Aviv".