Attacco a Israele | Avi Pazner | “Hamas pagherà un enorme prezzo”

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – Per l'un", questa "è una delle più grandi operazioni terroriste conosciute", ci sono almeno 200 morti, in proporzione alla popolazione "sono più vittime dell'11 settembre 2001" negli Stati Uniti. A dirlo all'Adnkronos è l'ex ambasciatore israeliano Aviin una telefonata interrotta, e poi ripresa, per un allarme di missili in arrivo. "L'diin un sabato e giorno di festa ci fa ricordare la guerra dello Yom Kippur 50 anni fa", nota il diplomatico. "Questa volta è, forse sono d'accordo con Hezbollah – prosegue, alludendo al rischio di unanche a nord da parte ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Un'operazione pianificata con cura, condotta via aria e via terra , che coglie di sorpresa Israele nelle prime ore ...

L'ex ambasciatore israeliano in Italia: "In proporzione ci sono più vittime dell'11 settembre, timore per un secondo fronte a nord" Per l'"Hamas pagherà un enorme, enorme prezzo", questa "è una delle più grandi operazioni terroriste conosciute", ci sono almeno 200 morti, in proporzione alla popolazione "sono più ...L'esercito dello Stato ebraico trasmette i filmati dei contrattacchi diretti a obiettivi navali e terrestri dei miliziani palestinesi

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Attacco contro Israele, pioggia di missili: oltre 200 morti e più di 1100 feriti. Almeno 50 ostaggi. Sirene e… La Stampa

Roma, 7 ott. – C’è un rafforzamento delle misure di sicurezza degli obiettivi ebraici in Italia. Lo si apprende da fonti del ministero dell’Interno. La decisione è… Leggi ...Dopo l’attacco di Hamas in Israele è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani. (QUOTIDIANO NAZIONALE) Esercito israeliano distrugge la «Palestine Tower» nel ...