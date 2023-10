ATP Shanghai 2023 | rinviata a domani la partita tra Sonego e Tiafoe | la pioggia protagonista

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Laregna sovrana. Non è stata una giornata semplice aper gli organizzatori del Masters1000 asiatico. Sui campi scoperti del prestigioso torneo di tennis tanta acqua è caduta e a complicare le cose è stato anche il vento. Poco da fare quindi per Lorenzo(n.59 del mondo) e l’americano Frances(n.13 ATP), costretti a darsi appuntamento asullo score di 2-6 6-2 2-1 (senza break) in favore dell’italiano. Nel primo set si nota la differenza tra i due nell’efficacia in risposta. L’americano, specialmente dal lato del rovescio, impatta bene i colpi di Sonny, creandosi non poche chance break.ne spreca tre in apertura, anche per i meriti dell’italiano con il fondamentale della battuta, ma nel quinto gioco un rovescio lungolinea va nei pressi ...