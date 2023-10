Atp Shanghai 2023 | Jannik Sinner e Matteo Arnaldi al terzo turno

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) –supera il secondodell'Atp Masters 1000 die centra la matematica qualificazione alle Atp Finalsin programma a novembre a Torino. L'azzurro, reduce dal trionfo nel torneo di Pechino, a Shangahi esordisce battendo lo statunitense Marcos Giron per 7-6 (9-7), 6-2 in un match equilibrato nel primo set, con 4 set-point annullati all'americano., testa di serie numero 6, attende ora l'argentino Sebastian Baez. Avanza anche, che al secondo round piega il tedesco Jan-Lennard Struff, testa di serie numero 21, per 6-3, 3-6, 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.