ATP Finals 2023 | Jannik Sinner stabilisce un nuovo primato con la qualificazione a Torino

(Di sabato 7 ottobre 2023) Si sapeva che la partita odierna contro l’americano Marcos Giron avesse una valenza particolare per. L’altoatesino, impegnato nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina), era consapevole che la vittoria contro lo statunitense si sarebbe tradotta inmatematica per le ATP. Il 22enne nostrano ce l’ha fatta, imponendosi 7-6 (7) 6-2 e quindi staccando il biglietto per l’appuntamento aha dunque centrato l’obiettivo stagionale e ha stabilito unè diventato il più giovane italiano di sempre a conquistare ladiretta al Master. Nel 2021, subentrando all’infortunato Matteo Berrettini, il classe 2001 del Bel ...