Atletico Madrid-Real Sociedad domenica 08 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Esame di fuoco per i Txuri-urdin

Leggi su infobetting

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lasta vivendo un periodo splendido: dopo un inizio di stagione con qualche tentennamento, i baschi hanno preso il passo giusto e sono risaliti in classifica, vincendo quattro delle ultime cinque gare. Istanno facendo davvero bene anche in Europa; in settimana hanno sfruttato l’onda lunga di un derby stravintonotte InfoBetting: Scommesse Sportive e