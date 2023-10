Atletica | Poko Silvia Canape si rivela all’Italia | sfonda i 6 metri a 13 anni! Daniele Inzoli macchina di solidità

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023)sial mondo dell’italiana. La piemontese ha soltanto 13 anni (spegnerà le prossime candeline il 29 dicembre) e ha illuminato la scena ai Campionati Cadetti, volando per la prima volta in carriera oltre i 6. L’alessandrina di Villaromagnano ha incantato nel salto in lungo, raggiungendo 6.03con 1,1 m/s di vento a favore. La ragazza originaria del Burkina Faso, che risiede nel Bel Paese da quando aveva due anni, si è aggiunta ai numeri realizzati in passato da soltanto quattro cadette: Doualla Edimo (6.21), Seramondi (6.14), La Mantia (6.11) e Feltrin (6.09). La classe 2009 si è presentata a Caorle (in provincia di Venezia) sfoderando le sue treccine verde fluo e mostrando una struttura fisica invidiabile, visto che è già ...