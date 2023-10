Assistere allo spopolamento della propria esistenza dalle sponde di un lago di ghiaccio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Poniamo che, invece dial surriscaldamento globale da noi in larga parte procurato, ci ritrovassimo immersi in una nuova èra glaciale. Un lungo inverno assidererebbe i nostri pensieri che, congelati, rischieremmo quasi di non riconoscere più. E anche la nostra memoria diventerebbe una lastra di, perdendo quindi le sue coordinate, e noi finiremmo per tornare indietro lungo la linea del tempo, dando un’altra chance a vecchie conversazioni cadute nel nulla o provando a rire più compiutamente a email cruciali di un decennio prima, o ancora ad afferrare al volo occasioni mancate ritrovandoci faccia a faccia con quelli e quelle che eravamo. Accade a Mauro Barbi, il protagonista di professione storico del Romanzo senza umani di Paolo Di Paolo, appena uscito per Feltrinelli. E’ il racconto di un viaggio ma anche “la ...