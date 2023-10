Assisi | Teatro Sacro al Monte Frumentario | il teatro medievale con il “Ludus Danielis”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Bella presenza dei musicisti di Resonars Ieri sera in una sala colma di ascoltatori è stato rappresentato un drammache proviene del più lontano Medioevo. Era l’età in cui si pregava con timore e con tremore prima che, “ex orientis partibus”, sorgesse il sorriso di san Francesco. Un reperto diche si studiava a storia della musica, ma che per noi, allora, era impossibile ascoltare e se ne leggeva solo il testo. Oggi, grazie ai salti in avanti della filologia e della paleografia, se ne danno parecchie versioni acustiche che, comunque, non tolgono al pezzo redatto da Ilario di Orleans nel dodicesimo secolo quel senso di sgomento che pervadeva l’animo del fedele sovrastato dai doccioni delle cattedrali gotiche, statue demoniache che urlavano il nome di Dio con toni minacciosi e punitivi. Corredato di musiche nel XIII ...

Gradito ritorno in Umbria per un sodalizio musicale da standing ovation. ul palco un abbraccio tra rock e poesia unico nel suo genere, 7 ott. - 2023 - Sarà ilLyrick dia ospitare il 22 marzo alle 21, nell'ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, Pfm canta De André . A 45 anni dal famoso tour "Fabrizio De André e Pfm in ...... Marco Bistarelli (chef), Alessandro Lestini (chef Locanda del Cardinale di), Mirko Crocioni ... Stand, mercato, cooking show, degustazioni, ma anche musica, passeggiate, foliage,e ...

Assisi Teatro Sacro, torna in questo fine settimana - Umbriaradio Umbria Radio

Torna 'Assisi Teatro Sacro', giornate di studio e spettacolo Agenzia ANSA

di D.N. La Stagione 23/24 del Teatro Comunale di Todi, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune, prende il via giovedì 26 ottobre alle 20.45 con Il marito invisibile ...Il messaggio del Pontefice ai partecipanti di Economy of Francesco, evento giunto alla quarta edizione. Il raduno ad Assisi ...