Assegno Unico | finalmente aumenta e arriva la grossa novità | famiglie felici per i soldi sul conto

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ottime notizie per leitaliane sul fronte dell’universale 2023, introdotto a gennaio dell’anno scorso. Il Governo Meloni nella nuova manovra di Bilancio ha messo il capitolo della natalità in cima alla lista delle priorità.: aumenti in vista per lecon figli a carico – grantennistoscana.itIl ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, ha annunciato un pacchetto “secondo figlio”. L’esecutivo intendere il bonus mensile di 161 euro che oggi riguarda una platea di 8,9 milioni di figli. La stessa Roccella ha ricordato gli sforzi del Governo perre l’per il primo e dal terzo figlio in poi, incrementandolo «anche in maniera forfettaria e strutturale per ...