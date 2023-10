Ascolti tv e dati Auditel venerdì 6 ottobre | domina Rai 1 con Tale e Quale Show che doppia Canale 5

(Di sabato 7 ottobre 2023) Rai3, Tg Regione: 2.188.000 spettatori (13.7%);. Rai3, Blob: 849.000 spettatori (4.8%);. Rai3, Via ... La7, Padre Brown : 160.000 spettatori (1.2%);. Tv8, Celebrity Chef : 262.000 spettatori (1.7%);. ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , mercoledì 4 ottobre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 5 ottobre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua ottava puntata che si è dovuta ...

Tripletta di Rai 1 nella sfida deglitv di venerdì 6 ottobre 2023. A vincere la battaglia dell'Auditel in prima serata è la nuova ... Ecco tutti iAuditel della giornata. La prima serata del ......6 ottobre è stata vinta da Tale e Quale Show 13 (Rai Uno) che continua ad ottenere ottimi, ... Di seguito tutti irelativi al prime time di venerdì 6 ottobre 2023: Rai Uno: Tale e Quale Show ...

Ascolti tv giovedì 5 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 2 e il Grande Fratello Fanpage.it

Ascolti tv e dati Auditel 5 ottobre: Blanca batte Grande Fratello e Fiorentina, Cucciari davanti a Del Debbio Virgilio Notizie

I dati Auditel di venerdì 6 ottobre 2023: tripletta di Rai 1 con Tale e Quale Show di Carlo Conti in prima serata, Reazione a Catena e Affari Tuoi ...La prima serata di venerdì 6 ottobre è andato in onda il finale de La Voce che hai dentro, la fiction di Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri. In contemporanea, su Rai 1 Carlo Conti ha condotto ...