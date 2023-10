Ascolti 6 ottobre | quanto ha fatto la terza puntata di Tale e Quale Show

(Di sabato 7 ottobre 2023) Parliamo di. Ieri 6è andata in onda ladella nuova edizione di, che ha visto trionfare Scialpi con la sua imitazione di Domenico Modugno (secondo posto per Lorenzo Licitra che ha imitato Diodato). Il programma di Carlo Conti è stato seguito da 3.381.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 l’ultimade La Voce che hai Dentro ha interessato 1.876.000 spettatori con uno share dell’11.1%. La partita dei Mondiali Maschili di Rugby – Francia-Italia su Rai Due ha totalizzato 507.000 spettatori pari al 2.7% (pre e post gara a 374.000 e il 2%). Mentre su Italia1 Big Game – Caccia al presidente è stato visto da 1.194.000 spettatori (6.6%). Insomma,...

