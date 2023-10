Ascesa e caduta dei giornali dagli stellati del NYT alle pizzette di Giannini

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 ottobre 2023) Poiché la vita è sceneggiatrice, ho iniziato a leggere “The Times: How the newspaper of record survived scandal, scorn, and the transformation of journalism” giovedì sera. Il libro è molto bello, e così mi sarebbe parso in qualunque altro giorno, ma la data d’inizio lettura è fondamentale per una certa associazione d’idee. La storia del New York Times dal 1976 a oggi raccontata da Adam Nagourney, giàsta proprio del NYT, ha infatti un prologo che si svolge nel 2018, alla festa per il pensionamento di Arthur Ochs Sulzberger jr., editore del giornale da quando, nel 1992, il padre gli aveva passato il ruolo (mica il capitalismo familiare è un’esclusiva italiana). La festa, per duecentocinquanta invitati, si svolge al Modern. Lasciate che vi parli del Modern, ristorante a tre stelle Michelin al piano terra del Museum of Modern Art nel quale ho mangiato una sola ...