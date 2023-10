Francesco Moraglia, presiederà la Santa Messa solenne nella cattedrale di, con il vescovo di, Michele Tomasi, e numerosi vescovi del Triveneto. Poi le spoglie di papa Sarto saranno ...... per il quale in mattinata sonobrutte notizie: il gomito al quale è stato già operato a ...nelle prime due uscite stagionali in Supercoppa (ko con la Virtus) e in Serie A (vittoria su).

Arrivate a Treviso le spoglie di San Pio X - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La salma di Papa Pio X a Treviso, i primi fedeli e le parole del Vescovo Michele Tomasi: «Ci ha insegnato ad e ilgazzettino.it

TREVISO / RIESE PIO X – “Siamo arrivati al primo momento ufficiale, semplice ma solenne, della tanto attesa Peregrinatio corporis di san Pio X. La sua salma, custodita nella Basilica di San Pietro a R ...Sono giunte ieri sera a Treviso le spoglie di San Pio X, iniziando così la 'peregrinatio corporis' del santo, nel 120/o anniversario dell'elezione a Pontefice di Giuseppe Sarto. Questa mattina il Patr ...