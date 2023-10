Arriva il no all’impianto per la trasformazione dell’umido in metano a Pero Puzza e ideologia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Alla fine Cap Holding ha dovuto alzare bandiera bianca, l’impianto per il trattamento dei rifiuti organici urbani dinon si farà. Almeno per ora. Troppo forte il fuoco di sbarramento prodotto da comitati e istituzioni contro un progetto mirato allain, energia e calore (cfr altro articolo su questa tecnologia). Hanno prevalso le paure “sull’altissimo impatto ambientale”, come dice un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale dilo scorso giugno, che si potrebbe produrre sul territorio. Un testo molto duro contro l’opportunità di portare avanti questa operazione in un “contesto territoriale fortemente urbanizzato, infrastrutturato e densamente abitato”, che già soffre di “molestie olfattive” prodotte dal depuratore die che deve ...