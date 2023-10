Arrestato uno storico dirigente di Amadori | “Spariti 30 milioni di euro di carne di pollo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non solo le faide familiari sull’assetto societario,ora è scossa da un nuovo terremoto interno. Unodel gruppo che alleva polli è stato, dopo essere stato licenziato una decina di giorni fa, con l’accusa di aver messo in piedi una sorta di organizzazione parallela – probabilmente coinvolgendo altri dipendenti – per sottrarre grandi quantità di. L’ammanco – secondo il Resto del Carlino – sarebbe milionario: una cifra vicina ai 30di, anche se il gruppo parla di un danno “sensibilmente inferiore”. Fatto sta che ilè finito ai domiciliari pochi giorni dopo essere stato allontanato, a valle di una “verifica interna”, dall’azienda. Ilaveva incarichi nell’intero ...