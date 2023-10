Arnaldi-Struff oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

(Di sabato 7 ottobre 2023) Matteoaffronterà Jan-Lennardal secondo turno deldi, in programma dal 4 al 15 ottobre. Continua a stupire il giovane sanremese, che dopo il bel torneo giocato a Pechino, dove ha sfiorato i quarti di finale, ha iniziato nel migliore dei modi anche il suo torneo a. Un cammino che ha preso il via con una rimonta vincente ai danni dell’australiano Popyrin. Ora il match contronon è del tutto chiuso. Il tedesco è infatti rientrato nelle ultime settimane dopo un lungo infortunio.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno al Challenger di Bergamo, ma il match si prospetta molto equilibrato. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

Il sanremese, dopo il successo in rimonta su Popyrin, contro il tedesco si gioca un posto agli ottavi di finale. Sonego e Sinner non sono gli unici tennisti italiani a scendere in campo: primo match sul campo 4, a partire dalle ore 12:30, c'è Matteo Arnaldi che sfida il tedesco Jan-Lennard Struff al secondo turno.

