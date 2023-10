Aprilia Omicidio stradale di Stefano Moresco | arriva la condanna per l’autista dell’auto

L'uomo, residente ad, alle scorse elezioni locali si era anche candidato con Fratelli d'... residente a Rocca di Papa, che rischia di essere indagata perstradale. Leggi i commenti I ...Le ipotesi sull'. Fermate due persone . Anziano morto in casa. A perdere la vita a Nettuno è il 77enne Enzo Vetrano , ex gestore di una stazione di servizio ad, in provincia di ...

Omicidio stradale, condannato a 5 anni e 4 mesi per la tragedia su ... latinaoggi.eu

LITIGA COL COMPAGNO FINO AD ACCOLTELLARLO ... Latina Tu

I due sono deceduti in ospedale: il primo era stato investito da un'auto a Villa Adriana, il secondo invece si era schiantato in moto contro un auto nei pressi di Lanuvio. Era geometra del Comune di C ...Occorre stabilire se l’imputato è in grado di affrontare un processo. Per questo il giudice del tribunale di Ascoli ha disposto una perizia nell’ambito del processo per la morte di Giovanni Battista M ...