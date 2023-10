Apre al Cern Science Gateway | progettato da Renzo Piano | dove la scienza è il gioco più bello del mondo

All'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel 2018 è dedicato l'Auditorium con 900 posti a sedere e tre configurazioni possibili per spettacoli scientifici, eventi pubblici deled eventi ...Ilha inaugurato il Science Gateway, centro all'avanguardia per l'educazione scientifica e la cultura. L'edificio è stato progettato dall'architetto Renzo Piano ed è stato finanziato grazie a ...

Cimolai Spa di Pordenone ha realizzato il Science Gateway, un complesso avveniristico del CERN, con 5 fabbricati, passerella in acciaio e vetro, 2.750 mq di facciate vetrate e 7.050 mq di pannelli in ...GINEVRA - Non è solo un museo e neppure solo un centro di ricerca, è un polo per l'educazione scientifica e la cultura dedicato ai visitatori di tutte le età: si tratta del nuovo Science Gateway ...