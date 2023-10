App per provare acconciature tagli e colore dei capelli

Leggi su navigaweb

(Di sabato 7 ottobre 2023) Negli store dei telefoni sono presenti delle applicazioni che permettono didiversediutilizzando la realtà aumentata per riprodurre ilo in tempo reale sulla nostra testa, oltre a poterlo applicare come semplice fotomontaggio sulle foto già presenti. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono le migliori app pere nuovi colori di, adatto sia alle donne (che possonovarie lunghezze dio e vari stili) che agli uomini (che possono cambiare, stile e abbinamento con la barba). LEGGI ANCHE -> Siti per truccarsi online cambiare look e...