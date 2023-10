Anziana trovata morta in casa | dramma in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti a Montoro al vicolo Cesine per un soccorso ad unadonna che non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra inviata sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, una volta entrata nell’abitazione ha rinvenuto la donna di 85 anni priva di vita. Sul posto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso e i Carabinieri di Montoro per gli adempimenti di rito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.