(Di sabato 7 ottobre 2023) La sera del 9 ottobre del 1963 una frana di quasi trecento milioni di metri cubi di roccia precipitò dal Monte Toc nel bacino idroelettrico del: l’impatto sollevò un’onda first appeared on il manifesto.

Intrecciando la memoria a una serie di domande radicali, in Il saldatore del Vajont (Venezia, Marsilio, 2023, pagine 130, euro 15)Giacomoripercorre una distanza di sessanta anni, ......Lorenzo Bona Pittore AlbertoPittore Fabio Cuffari Ceramista Pittore Alberto... Perino Marmi Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 50/B 11100 Aosta Tel: 338 6604187 () ...

Antonio G. Bortoluzzi e l’eredità senza pace del Vajont Il Manifesto

Antonio Bortoluzzi e “Il saldatore del Vajont”: «Racconto il prima e il dopo di una tragedia collettiva» Corriere Delle Alpi

(Alias) Lo scrittore di Alpago racconta come è nato il suo memoir collettivo "Il saldatore del Vajont", edito da Marsilio. "In fabbrica, a Longarone, ho avuto in dono episodi e ricordi con gli occhi l ...Un tributo speciale a Ave Ninchi apre "Il Caffè", il programma di Rai Cultura che si prepara a entusiasmare gli spettatori il prossimo sabato 7 ottobre alle ...