Antonella Clerici e la gaffe in diretta con Alessandro Cattelan | gelo in studio

(Di sabato 7 ottobre 2023)non se n’è accorta ma, proprio intv, ha dato vita a unaclamorosa. L’imbarazzo è palpabile Conduttrice ormai esperta e personaggio televisivo amato da tutti,da molti anni entra in tutte le case degli italiani proprio all’ora di pranzo, facendo loro compagnia mentre preparano da mangiare e mentre gustano i propri manicaretti. Con La Prova del Cuoco prima e con È Sempre Mezzogiorno poi, porta alto il nome della cucina popolare italiana e dà anche molti consigli per i piatti di tutti i giorni., laconha gelato tutti in(grantennistoscana.it / ansafoto)Nonostante la sua, come abbiamo detto, sia una trasmissione ...

Antonella Clerici si è commossa fino alle lacrime in una puntata di “È sempre mezzogiorno” , ecco per quale motivo. Antonella Clerici è un ...

... è da tempo nota al grande pubblico per le apparizioni su AliceTv e soprattutto per la lunga ed esplosiva presenza al fianco dine "La prova del Cuoco" di Rai 1. Non mancheranno poi ...I volti che faranno irruzione in studio nel corso della prima puntata saranno, Alfa e Paola e Chiara.

Antonella Clerici, la commozione per l’addio in diretta: tutti senza ... theWise Magazine

A casa di Antonella Clerici ''E' sempre Mezzogiorno!'' Rai Storia

“Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà…”, si apre Carlotta Mantovan sulle ...Dall’idea di un 23enne, con la collaborazione di Michelangelo Sparapano, chef pugliese star de “La prova del cuoco”, apre a Udine La Masseria in corte ...