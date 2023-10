Andreoletti | “A Cerignola gara complicata | non guardiamo la classifica”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiArchiviata la Coppa Italia, il Benevento si appresta a rituffarsi nel campionato. Giallorossi reduci da cinque risultati utili consecutivi, valsi il secondo posto in, e attesi adesso dalla trasferta sul campo dell’Audace. A presentare il match contro la compagine guidata dall’ex Ivan Tisci è stato Matteo, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Questi temi affrontati dall’allenatore bergamasco. Crotone – Il secondo tempo col Crotone deve diventare un punto di riferimento per quanto riguarda il coraggio, perché ci siamo persi delle responsabilità. Quando sei sotto di due gol è più facile, dobbiamo imparare a farlo dall’inizio, prenderci la responsabilità di andare a pressare più alto. Agazzi e Improta – Agazzi può giocare in un centrocampo a due o a tre, mentre Improta ...