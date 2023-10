CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:37 MEDAGLIA D’OROOOO PER Rebeca Andrade ! Media pazzesca di 14.750 e Simone Biles è battuta! 15:36 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:28 Questo il podio definitivo: 1.Rhys Mc Clenaghan (15.100) 2.Khoi Young (14.900) 3.Ahmad Abu Al Soud ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Non un grande avvio con Harry Hepworth, il britannico fa due decimi peggio della qualifica e con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 L’appuntamento è a domani per l’ultima giornata di gara, con Matteo Levantesi impegnato alla finale ...

...del Rennes che domina in casa il Maccabi Haifa 3 - 0 e anche del Panathinaikos che2 - 0 il ...girone H con il Qarabag che di misura ha superato il Molde ( 1 - 0 ) grazie al gol di Leandro...9 - TOSTAO Al nono posto c'è Eduardo Goncalves de, detto Tostão. Nasce Belo Horizonte, 25 gennaio del 947. In nazionale ha segnato 32 gol in 54 presenze (media gol a partita: 0,59). È ...

Andrade batte Biles, è oro mondiale nel volteggio Agenzia di ... Italpress

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli delle finali di specialità OA Sport

La statunitense deve accontentarsi dell'argento ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) - Rebeca Andrade nega a Simone Biles l'ennesimo oro. Ai Mondiali ...La Sinalunghese ha trovato i primi punti della stagione con un gol nei minuti finali, battendo il Foiano che aveva perso già due partite nei minuti finali. Il Foiano ha tentato di ribaltare il risulta ...