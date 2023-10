Anche stimolazioni transcraniche | Fedez rompe il silenzio sulla malattia

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo giorni diassordante,è tornato a parlare. D'altronde solo ieri pomeriggio il rapper è stato dimesso dal Fatebenefratelli di Milano ed è tornato a casa. Al suo fianco, come sempre, la moglie Chiara Ferragni. Attraverso una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il cantante ha raccontato dell'ultimo ricovero e del suo equilibrio psicofisico, spendendo parole di riconoscenza e di affetto per chi l'ha supportato e sottolineando come la mancata delicatezza di alcuni haters lo ferisca ancora.come sta? "Bene, rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. La metà del sangue che avevo in corpo. La cosa più assurda è che quel mattino aveva un volo transoceanico. Se non mi fossi secondo quanto stava accadendo, sarei stato maschio sull'oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come ...