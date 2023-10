Amb russo | espulsione diplomatici da Usa è ' banale vendetta'

(Di sabato 7 ottobre 2023) L'di Washington di espellere duerussi come risposta ad una mossa identica da parte di Mosca costituisce una "", ha dichiarato l'ambasciatorenegli Stati ...

Si è conclusa la prima giornata dei Mondiali di Scherma paralimpica di Terni 2023 . Per l’Italia arrivano due ori e tre bronzi. Sul gradino più alto ...

Nuovo ambasciatore, vecchia storia. Aleksej Paramonov , ambasciatore russo in Italia , durante un’intervista nel programma Rai Porta a Porta di Bruno ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 6 ottobre, in diretta. Continuano le polemiche dopo la strage alla veglia funebre. E nella notte le ...

cambia immediatamente lo scenario di tabellone per Jannik Sinner nell’ATP Masters1000 di Shanghai 2023. L’azzurro, dopo aver trionfato a Pechino, ...

L'espulsione di Washington di espellere due diplomatici russi come risposta ad una mossa identica da parte di Mosca costituisce una "banale vendetta", ha dichiarato l'ambasciatorenegli Stati Uniti, Anatoly Antonov. In una nota su Telegram, Antonov scrive che in un incontro con la controparte statunitense "ho chiesto ai miei interlocutori di spiegare di cosa esattamente ...Il diplomatico, Vasily Nebenzja, ha contestato l'invito al presidente ucraino, "una violazione procedura" che potrebbe rappresentare un precedente, alla sessione del Consiglio intitolata "...

L'espulsione di Washington di espellere due diplomatici russi come risposta ad una mossa identica da parte di Mosca costituisce una "banale vendetta", ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Un ...Un aereo russo è stato intercettato nei pressi della portaerei britannica HMS Queen Elizabeth da un gruppo di F-35 britannici e F-35A norvegesi che lo hanno scortato e allontanato dalla zona sensibile ...