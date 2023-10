Amatissimi dalla Gen Z e non solo | ecco chi sono i % pupilli delle maison de beauté

Leggi su iodonna

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tra i nuovi testimonial beauty maschili per la bellezza gli attori più acclamatiGen Z, da Austin Butler per la nuova fragranza di YSL Beauty a Timothée Chalamet che raccoglie l’eredità di Gaspard Ulliel e diventa il nuovo global ambassador di Bleu de Chanel. E ancora, Joseph Quinn e Charlie Heaton (entrambi presenti nella serie Neflix “Stranger Things”) protagonisticampagne di Dior e Rabanne.tutti i nuovi voltifragranze pour homme. Testimonial beauty maschili: Austin Butler è il nuovo Global Ambassador di YSL L’attore Austin Butler è stato scritturato per un nuovo ruolo, quello di Global Ambassador per la nuova fragranza “MySlf” di Yves Saint Laurent Beauty. «onorato di entrare a far parte della famiglia YSL Beauty», ha dichiarato Austin Butler. ...