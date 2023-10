Allenatori Serie A | la Roma per Mourinho ha superato gli 800mila euro a punto

(Di sabato 7 ottobre 2023)– I 20 club del massimo campionato italiano spendono circa 47 milioni netti complessivi per i propri. E considerato che oltre la metà guadagna più di un milione diall’anno, senza contare i vari bonus elargiti in base ai risultati ottenuti, si tratta di stipendi tutt’altro che contenuti. Retribuzioni che per di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sprona i suoi: “Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato” La Lazio è la regina del derbyavverte: “Contro la Real Sociedad la partita più importante”ci crede: “Non siamo i più forti ma possiamo vincere” Roberta Pedrelli e la finale-Siviglia: “Confido in ...

Primo cambio tecnico in Serie A . Come ampiamente previsto dai bookie , è Paolo Zanetti il primo allenatore esonerato del campionato: fatale al ...

La settima giornata non si è ancora ufficialmente conclusa, ma per alcune società è tempo di valutare attentamente la situazione delle rispettive ...

... match della nona giornata diB 2023/2024. Fischio d'inizio alle 16:15 di sabato 7 ottobre nella cornice del Ferraris. Di seguito, ecco le scelte ufficiali di formazione dei due, ...... match della nona giornata diB 2023/2024. Fischio d'inizio alle 16:15 di sabato 7 ottobre. Di seguito, ecco le scelte ufficiali di formazione dei due. Le due squadre cercano una ...

Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo, le scelte dei due allenatori Calcio News 24

Allenatori Serie A, è di D'Aversa il miglior rapporto qualità-prezzo StatoQuotidiano.it

Tutti arruolabili - eccezion fatta per gli squalificati Salvemini e Berardocco e forse per il febbricitante Eyango - per la sfida interna di domani con il Taranto. Valerio Bertotto, nuovo trainer del.Le probabili formazioni di Cittadella-Ternana, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 16.15 allo stadio 'Tombolato': Cittadella.