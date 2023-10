Allegri | «Meno 2 dall’Inter? Possiamo desiderare anche altre cose»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)si è espresso dopo la vittoria della Juventus contro il Torino per 2-0. Il tecnico bianconero ha detto la sua alla domanda sulPOST DERBY ? A Dazn, Massimilianosi è espresso così dopo la vittoria della Juventus 2-0 contro il Torino: «Noi a due punti? L’obiettivo è sempre quello di entrare nelle prime quattro, ma questo non vuol dire non poter. Però rimaniamo coi piedi per terra, bisogna tornare a quella che per anni è stata la normalità della Juve, ossia vincere le partite». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...