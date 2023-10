Alla scoperta del moonbathing di Kate Moss

A marzo 2020 aveva chiesto e ottenuto un finanziamento da Invitalia da 770mila euro per produrre ventilatori polmonari, indispensabili per curare i ...

dai carabinieri della compagnia di Sanluri una vasta piantagione di marijuana a Pimentel. I ... intraprese dal Comando Provinciale di Cagliari, volte anchericerca di piantagioni di ...La donna era rimasta piacevolmente stupita di questa. La cagnolina randagia si prendeva ... insiememamma randagia, in un rifugio per animali. Qui finalmente hanno potuto riposare un po' ...

Alla scoperta del Guercino con gli itinerari il Resto del Carlino

Dalla pigiatura dell'uva alla cantina. Alla scoperta dei segreti del vino il Resto del Carlino

Sono in missione per conto della Regione Lombardia nel Sud Est asiatico. Mondo in pieno sviluppo, col mito "americano" del successo ...Il deputato della Lega Sasso, opponendosi all’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ha chiamato in causa un ...