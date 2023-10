Alla Barcolana non vince soltanto chi arriva primo | ma anche i cici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le previsioni non sono un granché. Si preannuncia unalunga e difficile: con poco vento e tanto sole. Una giornata impegnativa per i tattici concentrati a scrutare l’orizzontericerca di un refolo da catturare tra le vele. D’altronde da 55 anni le previsioni della Coppa d’Autunno sono spesso un terno al lotto, ma questa resta la settimana irripetibile della vela italiana, se non mondiale visto che con i suoi quasi duemila settecento iscritti del 2018 è entrata nel Guinnes dei Primati. Della festa della vela popolare per antonomasia si è raccontato di tutto, ma Trieste nasconde sempre qualche sorpresa, qualche storia poco conosciuta fuori dai suoi confini che merita di essere raccontata. Come il premiono xe per barca che dal 1974 ogni anno viene assegnato al socio della Società Velica Barcola e Grignano che si è ...