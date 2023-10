Alcol alla guida | sempre più incidenti | controlli della Polizia fuori dalle discoteche

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Bergamo. Un’intensa campagna di prevenzione aglistradali in occasionegiornata mondiale in memoria delle vittimestrada, il prossimo 19 novembre. Per i prossimi quattro finesettimana ladi Stato promuove in molte province italiane – tra cui quella di Bergamo – misure straordinarie finalizzate al contrastoin stato di alterazione psicofisica in orari notturni, che sia per uso di sostanze stupefacenti o sotto effetto diici. Nello specifico, nella provincia bergamasca lastradale effettuerà in tutto il territorio servizi mirati nelle aree adiacenti ai locali‘movida’. Sabato 4 e domenica 5 novembre isaranno effettuati in collaborazione con il ...