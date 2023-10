Alaves-Real Betis domenica 08 ottobre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici I Verdiblancos vogliono tornare in zona europea

Leggi su infobetting

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le due partite casalinghe consecutive hanno fatto bene al: in pochi giorni, gli andalusi hanno esultato due volte e hanno colto due successi fondamentale.notte, in Liga, ihanno colto una vittoria rotonda e fondamentale contro il Valencia; giovedì notte, in Europa League, si sono ripetuti con molta più fatica contro lo InfoBetting: Scommesse Sportive e