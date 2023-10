Alavés pensa al gol e al Betis in Europa

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Madrid 07/10/2023 ore 21:30 CEST La squadra vittoriana ha segnato un solo gol nelle ultime quattro giornate I sivigliani hanno appena interrotto una serie negativa e hanno incatenato due vittorie consecutive in tutte le competizioni Lui Alaves e il Il verosono citati in Mendizorroza con i baschi cheno a recuperare il gol e gli andalusi a restare vicini alle posizioni europee della classifica, dopo otto giornate già giocate nella Liga EA Sports. La squadra dell’Albiazul ha raggiunto il traguardo un solo gol in quattro partite pur essendo il settima squadra del campionato che tira di più in porta. Piazza Luis García recupera, in linea di principio, Jon Guridi per questo scontro ma la sua ...