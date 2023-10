Al Cern un Science Gateway per connettere scienza e istruzione

Un ponte per connettere scienza e istruzione che permetteràdi Ginevra di triplicare il numero di visitatori e aprirsi a 500mila persone all'anno. Il Science Gateway è stato inaugurato oggi, da domani via libera ai tour: "Non è un museo, non è una ...Il Science Gateway permetteràdi ampliare notevolmente la propria proposta di attività didattiche e culturali. All'inaugurazione era presente anche il ministro dell'Università e della ricerca ...