Al Bologna Festival il memorabile concerto Flowing Water di Laura Catrani e Claudio Astronio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’acqua è vita e morte, dolcezza e disperazione, vicinanza e separatezza. In musica, come in pittura, ha ispirato opere d’arte sublimi: da Händel a Britten, da Mendelssohn a Schubert, che se ne valse come filo conduttore e vettore di sentimenti, in due capolavori della liederistica: Die schöne Müllerin e Winterreise. Per lo spumeggiante ciclo autunnale “Il Nuovo e l’Antico”, ilha proposto (27 settembre) undi, voce, e, clavicembalo e organo, intitolato “”: dell’acqua esso ha offerto immagini sonore e sentimentali diversissime, dal Seicento ai giorni nostri. Lacrime ed effusione canora sciolgono la malinconia e il dolore del tradimento nell’Eraclito amoroso di ...