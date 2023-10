AIR Campania protagonista a Caserta alla Conferenza Internazionale di Asstra

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl futuro del trasporto pubblico locale, l’evoluzione dei bisogni di mobilità, la tariffa come leva di marketing: sono i temi al centro dellache vedrà, il 9 e 10 ottobre presso la Reggia di, Airspanel confronto con i player europei convocati da(Associazione Trasporti) e UITP (UnioneTrasporti Pubblici). Laaffronterà due argomenti strategici: i nuovi fabbisogni per rendere sempre attrattivo il Tpl e i livelli delle tariffe per il raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende. La due giorni sui trasporti fornirà l’occasione per mettere a confronto le diverse esperienze “su strada” di aziende italiane ed europee. Nel corso ...