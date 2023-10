(Di sabato 7 ottobre 2023) Tra le tante cose che l’Italia del ventunesimo secolo ha ereditato dall’innominabile esperienza politicaprima metà del ‘900 troviamo, come ben sappiamo, anche ildi calcio strutturato su ungirone (con gare di andata e ritorno). L’odiernaA, quella che all’epoca si chiamava Divisione Nazionale A, disputò la primasua ormai centenaria storia novantaquattro anni fa, ossia domenica 6 ottobre 1929. La ristrutturazione delPromotoreriorganizzazione del pallone italiano fu Leandro Arpinati. Romagnolo di nascita e fascistaprima ora, il civitellese – figura di spicco dello squadrismo bolognese – ricoprì diverse cariche in ambito sportivo. Su tutte la presidenza del ...

Pozzo è stato anche il primo commissario tecnico unico della storia azzurra:della nazionale, infatti, l'Italia era guidata da una commissione composta da tecnici di club, preparatori, ...Il libro 'Paris: The Memoir', uscito il 14 marzo 2023 nel Regno Unito per HQ, casa editrice del gruppo HarperCollins,vede la Hilton raccontare la sua fama e la sua ascesa come superstar...

Agli albori della Serie A: la primissima giornata del campionato unico Il Primato Nazionale

Alto Medioevo in Sardegna: dalla fine dell'Impero Romano agli albori dei Giudicati, una storia ancora tutta da scoprire Casteddu Online

Fucile pronto e un'attitudine al combattimento per questo cosplay di Yoko Littner, da Sfondamento dei cieli Gurren Lagann.La guerra tra Russia e Ucraina si concentra fra cielo e mare ma se la controffensiva di Kiev appare lenta sulla terraferma, è in acqua che i soldati di Zelensky sembrano avere la meglio ...