Aggredito brutalmente l’immunologo Le Foche | «Un mio paziente voleva che curassi il suo cane»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Francesco LePerFrancesco Le, divenuto abbastanza noto durante la pandemia, sono state ore difficili: è stato infattida un 36enne che era in cura per un’infezione alla colonna vertebrale. Nonostante la terapia avesse dato esito positivo, ilaveva più volte raggiunto il medico per accertarsi dell’avvenuta guarigione. La situazione è poi degenerata come ha dichiaratoa Il Messaggero: “Aveva ilmalato e pretendeva che locome avevo fatto con lui. Era evidente che quel ragazzo avesse dei disagi mentali anche solo per avanzare una simile richiesta”. Prosegue poi Le: “Il, sebbene seguito effettivamente anche da bravi veterinari che gli ...