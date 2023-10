Africani in piazza contro Soumahoro | non ci ha pagato | caos a Latina

(Di sabato 7 ottobre 2023) L'appuntamento è fissato alle 9 di oggi davanti al tribunale di, inBruno Buozzi. Quello degli ex lavoratori della cooperativa Karibu e del consorzio Aid sarà un «presidio permanente», avverte Gianfranco Cartisano, il segretario del sindacato Uiltucs che li assiste da quando la crisi delle due società riconducibili alla compagna e alla suocera di Aboubakar- il deputato eletto con l'alleanza Verdi-Sinistra paladino dei braccianti - li ha lasciati senza lavoro e senza stipendio. E questo a fronte dello «scandalo dei tantissimi fondi pubblici erogati» a favore delle due società, come ricorda il comunicato con il quale la Uiltucs annuncia la mobilitazione davanti al palazzo di giustizia. LO STRISCIONE L'ex personale delle Coop impegnate nell'assistenza dei migranti esibirà uno striscione che riassume la vicenda ...

...la pagina del libro 'indipendenza' reale! C'è dunque fierezza per il ruolo giocato dalla '' ...dodici anni alla guida di una piccola comunità cattolica costituita soprattutto da migranti. ......la pagina del libro 'indipendenza' reale! C'è dunque fierezza per il ruolo giocato dalla '' ...dodici anni alla guida di una piccola comunità cattolica costituita soprattutto da migranti. ...

Soumahoro, africani in piazza contro di lui a Latina: "Non ci ha pagato" Liberoquotidiano.it

Torino. Meloni al Festival delle Regioni: "Le priorità del Governo sono sanità, redditi e natalità" RaiNews

L'operazione voluta dalla giunta al potere si concluderà entro fine anno. Il missionario Armanino: «A Niamey appare come grande vittoria sul passato, e presente, coloniale» ...Inizierà in settimana il ritiro delle truppe francesi dispiegate da anni in Niger, circa 1400 soldati. Dopo il golpe dello scorso 26...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...